Депутаты приняли во втором чтении законопроект о недопущении реабилитации нацизма

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект о недопущении реабилитации нацизма, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона о недопущении реабилитации нацизма внесен в Палату представителей Советом Министров и принят в первом чтении 2 апреля. В проекте впервые законодательно закрепляются определения терминов "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников", а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма. Функцию по координации деятельности субъектов предлагается возложить на органы внутренних дел.

Законопроект разработан с учетом норм модельного закона Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ "О недопустимости действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников". В проекте закона прописан четкий запрет на героизацию нацизма, ее финансирование, деятельность организаций, включая иностранные, которые пропагандируют героизацию нацизма, в том числе в интернете.

Проект закона устанавливает основные направления профилактики реабилитации нацизма. В частности, вводится обязательный мониторинг соблюдения законодательства в части недопущения реабилитации нацизма, предусмотрены меры противодействия реабилитации нацизма, включая вынесение официального предупреждения и предписания, приостановление, запрещение деятельности, ликвидация экстремистской организации. Отдельная статья посвящена противодействию реабилитации нацизма при увековечении памяти погибших.-0-