Депутаты приняли во втором чтении законопроект о взносах в бюджет Фонда соцзащиты населения

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "О взносах в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона принят Палатой представителей 16 декабря 2020 года в первом чтении в авторской редакции. Документ предусматривает комплексное регулирование вопросов уплаты взносов в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения и систематизацию законодательства в этой области.

Документ прошел все необходимые процедуры рассмотрения. В ходе подготовки ко второму чтению он доработан с учетом замечаний и предложений депутатов, главного государственно-правового управления Администрации Президента, Национального центра законодательства и правовых исследований, Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики, главного правового управления Секретариата Палаты представителей.

"Так, ст.1 проекта закона дополнена термином "местный финансовый орган" и определены основные функции этого органа. Ст.5 дополнена нормой о предоставлении льгот по уплате обязательных взносов на пенсионное страхование организациям, имущество которых находится в собственности общественных объединений инвалидов, при наличии в штатной численности работающих инвалидов за прошлый год в среднем не менее 30%. Ст.18 законопроекта дополнена положениями, которые устанавливают, что платежные требования на взыскание в бесспорном порядке недоимки и пеней в бюджет фонда должны быть оформлены на основании постановления о бесспорном взыскании или исполнительного документа", - рассказал член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Валерий Стрельченок.

Для согласованности норм ст.12.15 КоАП и полноты правового регулирования вопросов, касающихся ответственности плательщиков за неуплату или неполную уплату обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование, ст. 21 дополнена положениями, предусматривающими ответственность в соответствующей сфере законодательства.

Ст.22 дополнена положениями, предусматривающими корректировку ст.83 закона "О пенсионном обеспечении" в части регулирования вопросов взыскания органами по труду, занятости и социальной защите сумм пенсий, перечисленных в банки после наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пенсий (смерть, выезд на постоянное место жительства за пределы Беларуси, нахождение в розыске и другое), и определения видов счетов, с которых может производиться возврат этих сумм пенсий, закрепление в ст.15 закона "О профессиональном пенсионном страховании" нормы, обеспечивающей выдачу гражданину пенсионного удостоверения после принятия решения о назначении ему досрочной профессиональной пенсии. Предусматривается корректировка отдельных положений закона "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" для урегулирования вопросов, касающихся выплаты государственных пособий лицам, проходящим подготовку в клинической ординатуре.

Кроме того, статьи 1, 3, 7 и 17 законопроекта доработаны с учетом положений проектов законов "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" и "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности".

Документ согласован с Национальным банком, Министерством здравоохранения, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, а также Советом Министров. Получены положительные заключения Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры и Национального центра законодательства и правовых исследований. Окончательно подготовленный к рассмотрению во втором чтении проект закона направлялся Президенту. Замечаний и предложений не поступило.-0-