Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект по вопросам борьбы с коррупцией

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Палаты представителей и закрытие шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоится 22 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией", "Об изменении кодексов" (по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности), "О лицензировании", "Об изменении закона Республики Беларусь "Об ипотеке", "Об изменении закона Республики Беларусь "О физической культуре и спорте".-0-