Депутаты ратифицировали на внеочередной сессии пакет международных договоров

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей ратифицировала сегодня на внеочередной сессии пакет международных договоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко объявил сессию открытой в соответствии с указом от 24 июля 2020 года №294. "На основании Конституции глава государства принял решение о созыве внеочередной сессии Палаты Представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию и рассмотрения иных вопросов", - отметил спикер.

Постоянные комиссии подготовили для включения в повестку дня текущей сессии три законопроекта. Сегодня депутаты рассмотрели ряд международных договоров, направленных развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества Беларуси с другими странами.

Парламентарии ратифицировали исполнительную программу между правительствами Беларуси и Египта о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования. Принят проект закона о присоединении Беларуси к протоколу об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для осуществления налогового администрирования.

Кроме того, Палата представителей ратифицировала соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ЕАЭС.-0-