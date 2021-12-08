Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и Россией о транспортной безопасности

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили ратификацию соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона разработан Министерством транспорта и коммуникаций в целях выражения согласия Беларуси на обязательность для нее соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности, подписанного в Москве 19 февраля 2021 года.

Соглашением закрепляются нормы о взаимном информировании об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры, содействии в выявлении, предупреждении и пресечении актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры, ликвидации последствий, установлении причин и условий совершения актов незаконного вмешательства, о передаче данных, содержащихся в проездных документах (билетах).

Вступление в силу соглашения позволит повысить степень сотрудничества в сфере решения задач по обеспечению защиты транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства, а также позволит предупредить возможные барьеры по доступу белорусских перевозчиков на рынок Российской Федерации.-0-