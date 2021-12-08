Депутаты приняли в первом чтении законопроект об обращениях граждан и юрлиц

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров. Он направлен на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений, касающихся сферы подачи и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, для наиболее полной защиты их прав и законных интересов, а также формирование единообразной правоприменительной практики.

В законопроекте, в частности, предлагается изменение порядка подачи электронных обращений, уточнение перечня случаев отказа в личном приеме, предварительной записи на личный прием, конкретизация случаев и способов ознакомления заявителей с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению обращений. Кроме того, определен порядок работы с обращениями в случае, если заявитель злоупотребляет правом на обращение, а также с массовыми письменными обращениями. Уточнен круг организаций, в которых ведется книга замечаний и предложений.

"В частности, электронное обращение можно будет подавать на специально созданный сайт "Обращение.бел". Данная платформа уже существует и тестируется. Каждое обращение будет регистрироваться в Единой республиканской автоматизированной системе учета и обработки обращений граждан и юридических лиц, а также в личном кабинете заявителя. Фактически каждый обратившийся сможет отслеживать ход работы над своим обращением в режиме реального времени", - рассказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Наталья Тарасенко.

По ее словам, обсуждается также вопрос о сохранении книги замечаний и предложений. "На данный момент предлагается оставить книгу замечаний и предложений у индивидуальных предпринимателей, а также в организациях, которые оказывают непосредственные услуги населению и обеспечивают жизнедеятельность населения, - отметила депутат. - Будут вноситься и иные изменения и дополнения в другие статьи данного законопроекта. Они будут касаться работы с письменными и электронными обращениями, имеющими массовый характер, будут касаться возможности заявителя ознакомиться с материалами по его заявлению. Также уточняется перечень причин отказа в личном приеме или предварительной записи на личный прием".

Наталья Тарасенко подчеркнула, что данный законопроект актуален и своевременен: "Он отвечает реалиям времени и уровню информатизации нашего общества. Он структурирует работу с обращениями граждан в республике, поможет сделать этот закон более действенным, качественным, доступным и понятным".-0-

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