Депутаты приняли в первом чтении законопроект об обращениях граждан и юрлиц

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 8 декабря 2021
Минск Малооблачно -13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:52 Новую модульную погранзаставу открыли в Малоритском районе на границе с Украиной Регионы
12:44 КГК Могилевской области проверил наведение порядка в гаражном кооперативе "Спутник-2008" Регионы
12:40 Гора о действиях Польши на границе: выявляются новые вопиющие факты, повлекшие смерть беженцев Общество
12:39 ФОТОФАКТ: Мороз в Беларуси Общество
12:36 Памятник Низами Гянджеви в Минске планируют открыть во второй половине декабря Регионы
12:31 Депутат: в результате санкций мы переориентировали логистику, экспорт будет расширен Общество
12:23 Степаненко: членам союза женщин выпала особая миссия работать волонтерами в ТЛЦ Общество
12:22 Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц В мире
12:19 Эксперты МАГАТЭ посетили Белорусскую АЭС Экономика
12:15 Гора прокомментировал ход расследования уголовного дела в отношении Сапеги Общество
12:14 Депутат: никакие политические, экономические и военные санкции на нас не подействуют Политика
12:08 Для беженцев на границе уже поступило около 150 т гуманитарной помощи Общество
12:07 "Мешков Брест" примет "Монпелье" в матче Лиги чемпионов Спорт
12:02 В Минске доставщик продуктов распространял наркотики, он задержан с поличным Происшествия
12:01 Русый: продовольственное эмбарго - это своего рода защита внутреннего рынка и нашего производителя Экономика
11:58 Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и Россией о транспортной безопасности Общество
11:55 "Белтаможсервис" и "Белтелеком" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИКТ Экономика
11:49 Выставка "Противодействие коррупции" открылась в НББ Общество
11:49 Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порты Экономика
11:46 Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение В мире
11:44 Депутаты приняли к сведению декрет Президента об иностранной безвозмездной помощи Общество
11:43 В Беларуси 9 декабря ночью при прояснениях похолодает до -20°С Общество
11:42 В Украине госслужащих без COVID-прививки с 9 декабря отстранят от работы В мире
11:31 Рождественские чтения Минской митрополии посвящены 1030-летию Полоцкой епархии и 200-летию Федора Достоевского Общество
11:30 Во Франции и Германии зафиксированы рекорды по смертности и заболеваемости COVID-19 В мире
11:26 Администратор трех экстремистских Telegram-каналов задержана в Санкт-Петербурге Происшествия
11:25 ГПК: за сутки число грузовиков на въезд в ЕС практически не изменилось Общество
11:23 Шпаковский: международное расследование жестких действий польских силовиков на границе неминуемо Общество
11:19 Депутаты поддержали изменения в закон об инвестициях Общество
11:14 Депутаты поддержали поправки в закон о нотариате и нотариальной деятельности Общество
Все новости
Все новости
Общество
08 декабря 2021, 11:02

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об обращениях граждан и юрлиц

Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Финансирование инновационных проектов и развитие технопарков: Шумилин провел прием граждан в Гомеле
Члены Совета Республики проведут 8 декабря единый день приема граждан

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров. Он направлен на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений, касающихся сферы подачи и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, для наиболее полной защиты их прав и законных интересов, а также формирование единообразной правоприменительной практики.

В законопроекте, в частности, предлагается изменение порядка подачи электронных обращений, уточнение перечня случаев отказа в личном приеме, предварительной записи на личный прием, конкретизация случаев и способов ознакомления заявителей с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению обращений. Кроме того, определен порядок работы с обращениями в случае, если заявитель злоупотребляет правом на обращение, а также с массовыми письменными обращениями. Уточнен круг организаций, в которых ведется книга замечаний и предложений.

"В частности, электронное обращение можно будет подавать на специально созданный сайт "Обращение.бел". Данная платформа уже существует и тестируется. Каждое обращение будет регистрироваться в Единой республиканской автоматизированной системе учета и обработки обращений граждан и юридических лиц, а также в личном кабинете заявителя. Фактически каждый обратившийся сможет отслеживать ход работы над своим обращением в режиме реального времени", - рассказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Наталья Тарасенко.

По ее словам, обсуждается также вопрос о сохранении книги замечаний и предложений. "На данный момент предлагается оставить книгу замечаний и предложений у индивидуальных предпринимателей, а также в организациях, которые оказывают непосредственные услуги населению и обеспечивают жизнедеятельность населения, - отметила депутат. - Будут вноситься и иные изменения и дополнения в другие статьи данного законопроекта. Они будут касаться работы с письменными и электронными обращениями, имеющими массовый характер, будут касаться возможности заявителя ознакомиться с материалами по его заявлению. Также уточняется перечень причин отказа в личном приеме или предварительной записи на личный прием".

Наталья Тарасенко подчеркнула, что данный законопроект актуален и своевременен: "Он отвечает реалиям времени и уровню информатизации нашего общества. Он структурирует работу с обращениями граждан в республике, поможет сделать этот закон более действенным, качественным, доступным и понятным".-0-

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о внутренних войсках МВД

Депутаты поддержали поправки в закон о нотариате и нотариальной деятельности

Депутаты поддержали изменения в закон об инвестициях

Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порты

Депутаты приняли к сведению декрет Президента об иностранной безвозмездной помощи

Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и Россией о транспортной безопасности

Фото Рамиля Насибулина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь депутаты законодательство
Новости рубрики Общество
Гора о действиях Польши на границе: выявляются новые вопиющие факты, повлекшие смерть беженцев
ФОТОФАКТ: Мороз в Беларуси
Фото из архива Депутат: в результате санкций мы переориентировали логистику, экспорт будет расширен
Степаненко: членам союза женщин выпала особая миссия работать волонтерами в ТЛЦ
Дмитрий Гора Гора прокомментировал ход расследования уголовного дела в отношении Сапеги
Для беженцев на границе уже поступило около 150 т гуманитарной помощи
Главное
Лукашенко видит возможность восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном
Депутаты приняли в первом чтении законопроект об обращениях граждан и юрлиц
Новшества в оплате больничных и нюансы пенсионного страхования: что изменится в 2022 году
Мечта в Оплати™: технологичный сервис для каждого
Топ-новости
Лукашенко поздравил лидеров СНГ с 30-летием Содружества
Швед: правоохранительный блок полностью контролирует обстановку в стране
Русый: продовольственное эмбарго - это своего рода защита внутреннего рынка и нашего производителя
Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порты
Гора о действиях Польши на границе: выявляются новые вопиющие факты, повлекшие смерть беженцев
Бизнес-премия "ЛИДЕР ГОДА" будет вручена в 6-й раз
Эксперты МАГАТЭ посетили Белорусскую АЭС
МИД РФ: Россия поддерживает Беларусь в противодействии западным санкциям
ГАИ в связи с морозами рекомендует водителям проверить техсостояние автомобилей
В Беларуси 9 декабря ночью при прояснениях похолодает до -20°С
Депутат о предоставлении гражданства 448 украинцам: Беларусь всегда готова помочь людям в беде
ГПК: за сутки число грузовиков на въезд в ЕС практически не изменилось
Сенатор: беженцы - инструмент давления Запада на Беларусь, ее миролюбивую политику и экономику
Новогодняя АКЦИЯ в Minsk World! До конца года осталось всего 24 дня! Спешите инвестировать!
Экспорт ПВТ за январь-сентябрь увеличился на 25% и превысил $2,3 млрд
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.