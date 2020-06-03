Держатели карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в рекламных акциях и получить бонусы

С 1 по 6 июня 2020 года при оплате покупки карточкой Visa банка ВТБ (Беларусь) в магазинах "Гиппо" на сумму от 199 рублей 99 копеек или "Белмаркет" на сумму от 99 рублей 99 копеек держатель карточки получит сертификат в подарок.

Для клиентов "Гиппо" – сертификат на сумму 20 рублей, для клиентов "Белмаркета" – сертификат на сумму 10 рублей. Сертификат может быть использован в том магазине, в котором была совершена покупка. Для получения сертификата необходимо предъявить чеки, подтверждающие покупку на нужную сумму, оплаченную карточкой Visa.

Также в июне клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут получить скидку до 15% на телевизоры KIVI при оплате карточкой Visa в магазинах-партнерах по промокоду "VISA-KIVI". Магазины-партнеры: 21vek.by, imarket.by, "Связной". Промокод действует для всех партнеров.

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