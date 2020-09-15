Десантники России прибыли на полигон Брестский для участия в учении

Во время учения. Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск России прибыли на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

От Вооруженных Сил Беларуси в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Всего в практических действиях будут задействованы до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учения российские военнослужащие вернутся на родину.

Учение проводится в два этапа. Первая фаза предусматривает слаживание подразделений. Вторая, активная фаза, пройдет на полигоне Брестский в Брестском районе и на участке реки Мухавец с 21 по 23 сентября.

В ходе учения военнослужащие отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических операций. Особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы.-0-