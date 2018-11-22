Десять модернизированных танков поступили на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять модернизированных танков Т-72Б3 поступили на вооружение танкового батальона 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил - начальник штаба вооружения генерал-майор Андрей Федин, передает корреспондент БЕЛТА.

Танк Т-72Б3 - это результат глубокой модернизации серийного танка Т-72Б, который является основным боевым танком Вооруженных Сил Беларуси. "С учетом тех технических решений, которые применены при модернизации, это уже совершенно другой танк, это качественно новая машина, которая по уровню подвижности, огневой мощи и защищенности превосходит исходный танк на порядок. Во-первых, повышена огневая мощь, вместо традиционного ночного прицела, совмещенного с прибором наведения противотанковых управляемых ракет, установлен тепловизор. Танковая пушка имеет повышенную жесткость ствола, за счет этого существенно улучшены характеристики по точности стрельбы. Двигатель в модернизированном танке заменен на более мощный. За счет применения новых, более надежных трансмиссий и ходовой части значительно улучшены характеристики подвижности. К примеру, скорость танка по пересеченной местности на сегодня составляет 35-40 км/ч, при этом он может эффективно стрелять, скорость по шоссе составляет не менее 65 км/ч. Кроме того, благодаря новой системе динамической защиты, которая в совокупности с многослойной броней (корпус также подвергался модернизации) и противоминной защитой днища существенно повысила защищенность машины и экипажа", - пояснил Андрей Федин.

Между Министерством обороны и научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод" уже заключен очередной контракт на модернизацию следующей партии белорусских танков, которые уже находятся на предприятии в Нижнем Тагиле. Еще десять модернизированных Т-72Б3 поступят в Вооруженные Силы в конце 2019 года.

Ежегодно на вооружение белорусской армии поступает более 100 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. В соответствии с госпрограммой вооружения на 2016-2020 годы в этом году в Вооруженные Силы поступило 32 бронетранспортера БТР-70МБ1, 40 120-миллиметровых минометов "Нона-М1". К концу 2019 года ожидается поставка в воинские части сил специальных операций ВС девяти бронированных транспортных средств "Кайман", вооруженных 30-миллиметровыми автоматическими гранатометами АГС-17. Все образцы вооружения прошли успешные испытания в соединениях и воинских частях, по их результатам они и были приняты на вооружение.-0-

Фото Рамиля Насибулина