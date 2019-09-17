Десятки маршрутов на пути к себе

Проверить свои силы, найти себя, познать природу. Березинский биосферный заповедник предлагает десятки маршрутов всем, кто устал от давления мегаполисов и готов совершить грандиозное путешествие в заповедные земли. Уникальность заповедника в неповторимой для севера Беларуси мозаике практически неизмененных человеком природных ландшафтов. Разнообразие лесных, луговых и болотных экосистем, богатство растительного и животного мира гарантируют любому путешественнику максимальное погружение в неизведанную Беларусь. Каким оно будет – зависит только от вас!

В заповеднике предлагают различные интерактивные пешие экскурсии. Любителей крутить педали ждут многокилометровые извилистые дороги, пролегающие через густой лес, богатый ягодами и целебными травами. Во время велосипедных экскурсий есть возможность переночевать в туристическом вагончике в самом сердце чащи. Для поклонников водной стихии (подготовленных и новичков) разработаны байдарочные маршруты различной степени сложности, которые проходят по реке Березине и цепочке редких озер естественного происхождения: Плавно – водоразделу Балтийского и Черного морей, Манец – уникальному своими речными обитателями, Домжерицкое, а также по реке Бузянке и по южной части Березинской водной системы – Сергучскому каналу. Подготовленных туристов приглашают пройти четырехдневный велосипедно-водный маршрут протяженностью 100 км. Знакомство с удивительнейшими местами позволит насладиться видами нетронутой природы. Настоящим приключением обещает стать конная прогулка по белорусской "сельве". Тех же, кто ищет вдохновения и верит в волшебство этого мира, ждут зимой - на лыжную экскурсию "Белая книга леса".

Выбрать свой вариант погружения в природу можно на сайте заповедника berezinsky.by. Сделать его более комфортным и максимально таким, как хочется, легко: контактные телефоны: (8 02132) 26-313, 26-318, 26-300.

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