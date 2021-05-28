Детей на летнее оздоровление примут 5,6 тыс. лагерей

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируется, что этим летом на оздоровление детей в Беларуси будут принимать 5,6 тыс. лагерей, из них 1,4 тыс. - круглосуточных. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

На организацию и проведение летней детской оздоровительной кампании республиканскому центру из бюджета выделено более Br46,5 млн, в том числе около Br600 тыс. - на подготовку загородных лагерей.

Сформированы плановые объемы оздоровления на основе поданных заявок от родителей. Всего планируется организованный отдых 342 тыс. учащихся, из которых 197,6 тыс. будут оздоравливаться в лагерях с дневным пребыванием, 144,4 тыс. - с круглосуточным.

Прогнозируемая стоимость путевки в круглосуточный 18-дневный лагерь составит Br520, а размер ее удешевления за счет средств бюджета - Br215, или 41% от стоимости. Прогнозируемая стоимость путевки в дневной 18-дневный лагерь составит Br127, а размер ее удешевления - Br89, или 70% от стоимости. Дополнительно цены на путевки будут удешевляться за счет средств местных бюджетов, профсоюзов и нанимателей.

"Основным принципом работы лагерей является обеспечение безопасного пребывания в них детей", - отметил Геннадий Болбатовский. Доработаны методические рекомендации по профилактике возникновения и распространения СOVID-19 при организации работы оздоровительных и санаторно-курортных организаций для детей. Будет продолжен постоянный профилактический мониторинг безопасности пребывания учащихся в лагерях всех типов.-0-