Детей на летнее оздоровление в первую смену примут более 4,2 тыс. лагерей

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первую оздоровительную смену планируется функционирование более чем 4,2 тыс. оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерей. Из них 691 - с круглосуточным пребыванием на базе стационарных лагерей либо на арендуемых площадях санаторно-курортных, оздоровительных и других учреждений и организаций. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Большая часть оздоровительных лагерей будет с дневным пребыванием и преимущественно размещаться на базе учреждений общего среднего образования.

В сравнении с прошлым годом не будут работать два стационарных оздоровительных лагеря в Минской области ("Салют" ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты" Борисовского района и "Богатырь" ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Жодино) и один - в Минске ("Огонек" УП "Мингаз" ПРУП "Мингаз" Минска).

Начало работы первой смены оздоровительных, в том числе стационарных, лагерей определяется исполкомами с учетом вида лагеря, режима его работы, эпидемиологической ситуации по COVID-19 на конкретной территории. До 5 июня планируется начало работы 60% стационарных лагерей, из них девять открылись 28 мая. Остальные 40% планируют открываться в период с 6 по 21 июня. Позже всех начнут работу стационарные лагеря в Витебской и Гомельской областях.

При подготовке лагерей выполнен значительный объем работ, связанных с размещением, питанием детей, организацией их досуга. Повсеместно решены вопросы обеспечения стационарных лагерей горячей водой.

На территории лагерей с круглосуточным пребыванием детей, расположенных в лесной (лесопарковой) зоне, проведены энтомологические обследования и профилактические мероприятия по защите от гнуса и клещей.-0-