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29 июня 2021, 17:17

Детям на летних каникулах надо высыпаться и соблюдать правильный режим дня - эксперт

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Летнее оздоровление и отдых детей"
Экскурсии для детей летом должны проводиться с учетом противоэпидемических мер - Малахова
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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детям на летних каникулах нужно позволять спать подольше, заявила журналистам заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего, дети должны отоспаться. Не нужно поднимать рано, пусть они спят, сколько могут. Потому что у нас дети во время учебного года недосыпают час-полтора", - сказала Алла Малахова, отвечая на вопрос о рекомендациях на период летнего отдыха.

Вместе с тем базовые принципы правильного режима дня должны соблюдаться, заметила заведующая отделением. В частности, важно соблюдать кратность питания: ребенок должен есть 4-5 раз в день.

"В питании должны присутствовать молочные продукты, которые хорошо усваиваются и очень полезны для детей, потому что содержат кальций, необходимый для роста. То, чего недостаточно во время учебного года, в летний период должно быть восполнено - свежие фрукты и овощи. Их можно кушать без ограничений", - уверена Алла Малахова.

Она также порекомендовала максимальное пребывание на свежем воздухе, а купание - только под присмотром взрослых.-0-

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