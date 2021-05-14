Детские оздоровительные лагеря планируется открыть с первой декады июня

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидается, что летние детские оздоровительные лагеря начнут работу с первой декады июня. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора - начальник отдела Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"Ожидается, что заезды в оздоровительные лагеря начнутся с первой декады июня - по решению местных исполнительных и распорядительных органов", - сказал Александр Цай.

Если эпидситуация на конкретной территории не позволит начать оздоровление с 1 июня либо в самом учреждении еще не будут созданы все необходимые условия, то местные органы власти будут точечно переносить сроки кампании.

Среди приоритетов летней оздоровительной кампании - сохранение и укрепление здоровья детей, социальная поддержка наиболее незащищенных категорий из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах учета.

На организацию летнего оздоровления центру выделено около Br45 млн из республиканского бюджета. На сохранение и укрепление инфраструктуры стационарных лагерей и ее подготовку к работе летом планируется выделить около Br15 млн из различных источников финансирования.

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