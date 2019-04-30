Детские пособия повышаются с 1 мая

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 мая вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 26 апреля 2019 №16 года БПМ с 1 мая в расчете на месяц установлен в размере Br224,02. БПМ повысился на 3,3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля 2019 года, соответственно увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br2240,2; при рождении второго и последующих детей - Br3136,28. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с мая будет выплачиваться в размере Br224,02, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br112,01.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида - Br156,81, на других детей в семье - Br112,01. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br224,02 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br268,82 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br156,81.-0-