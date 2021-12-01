1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять фармацевтических организаций могут получить субсидии. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №678 от 30 ноября, документом утверждено Положение о порядке и условиях предоставления фармацевтическим организациям субсидий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

В перечень фармацевтических организаций, которым могут быть предоставлены субсидии, вошли РУПП "Белмедпрепараты", ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", ПРУП "Минскинтеркапс", ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов", ОАО "Экзон", СОАО "Ферейн", РПУП "Академфарм", УНПРУП "Унитехпром БГУ" и ГНУ "Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси".

Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на прочие вопросы в области промышленности, в пределах объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Субсидии не предоставляются, если на дату подачи заявления об их предоставлении фармацевтические организации имеют задолженность по платежам в республиканский, местные бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных фондов, не выполнили свои обязательства по ранее предоставленным займам (кредитам), в том числе выданным под гарантии правительства Беларуси, местных исполнительных и распорядительных органов. В числе причин также невыполнение обязательств по исполненным гарантиям правительства, местных исполнительных и распорядительных органов, бюджетным ссудам, бюджетным займам либо выполнение этих обязательств за счет бюджетных средств. Кроме того, субсидию не выдадут, если организация находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), процедуре экономической несостоятельности (банкротства).

Правовой акт принят в соответствии с указом №327 от 30 августа 2021 года "О развитии фармацевтической промышленности".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-