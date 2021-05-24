Дезинфекция транспорта для въезда через "Новую Гуту" с 1 июля будет обязательной

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дезинфекция транспортных средств для въезда через пункт пропуска "Новая Гута" с 1 июля будет обязательной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В соответствии с указом от 26 апреля 2020 года №162 в пункте пропуска "Новая Гута" с 1 июля по 1 октября 2021 года в целях предотвращения распространения возбудителей заразных заболеваний будет проводиться эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств (автобусов, легковых и грузовых автомобилей), въезжающих на территорию Беларуси.
"Обращаем внимание на то, что в ходе проведения данного эксперимента будет осуществляться платная обязательная дезинфекция транспорта. В случае отказа водителя ее пройти данное транспортное средство не будет допущено на территорию Беларуси в пункте пропуска "Новая Гута", - отметили в пресс-службе.-0-