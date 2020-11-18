Диагностируем коронавирус по мировым стандартам - комментарий

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 18 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:13 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Баку Общество
12:10 ОАЦ скорректировал перечень уполномоченных поставщиков интернет-услуг для госорганов Технологии
12:03 В Гродно водитель блокировал дорогу автомобилю милиции Происшествия
12:01 Василиса Марзалюк: белорусские атлеты хотят спокойно готовиться к важным стартам Спорт
12:00 Более 8 т рыбы выпустили в озера Витебской области Регионы
12:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 98 318 пациентов с COVID-19 Общество
11:57 Научная конференция по экологическим проблемам пройдет в БГУ Общество
11:48 Государство заинтересовано в наличии малого бизнеса по переработке древесины - Дрожжа Экономика
11:48 Концерт Дениса Мацуева перенесен на апрель Культура
11:43 МАЗ поставит 330 автобусов "Минсктрансу" Экономика
11:42 В молодом микрорайоне Гомеля приступили к строительству школы Регионы
11:39 Кинопроект "Янка Купала" отмечен призом на международном фестивале в Москве Культура
11:38 Продажи автомобилей в ЕС упали на рекордные 26,8% с начала года В мире
11:35 Более 4 млн куб.м круглого леса выставлено на годовые биржевые торги Экономика
11:33 Акции двух предприятий в Гомельской области будут продавать со снижением цены на 50% Экономика
11:33 Россиянин обворовал магазин электронной техники в Минске Происшествия
11:32 Совмин уточнил список должностных лиц - представителей государства в органах управления ОАО Экономика
11:30 Китайская корпорация "Цзуншэнь" обсуждает с Беларусью реализацию проектов в "Великом камне" Общество
11:29 Продолжается проверка по факту смерти Романа Бондаренко - Генпрокуратура Происшествия
11:26 В России за сутки из-за коронавируса умерли 456 человек - максимум за пандемию В мире
11:20 Как повышается благосостояние общества? - комментарий Общество
11:17 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 19 ноября из-за сильного ветра Общество
11:01 На заводе в Благовещенске прогремел взрыв, есть пострадавшие В мире
10:51 Туриндустрия Индонезии с начала года потеряла почти $7 млрд В мире
10:51 В Ивьевском районе водитель из-за дождя не увидел пешехода и сбил его Происшествия
10:44 БГУ представит более 20 разработок на виртуальной выставке научно-технических достижений Беларуси Технологии
10:39 Совет Федерации дал согласие Путину на использование Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе В мире
10:36 "Минскэнерго" в этом году по инвестпрограмме ввело в эксплуатацию 290 объектов Регионы
10:31 Пашинян представил план по преодолению кризисной ситуации в Армении В мире
10:23 Барсуков рассказал о восстановлении водоснабжения в Новой Боровой Регионы
Все новости
Все новости
Общество
18 ноября 2020, 09:50

Диагностируем коронавирус по мировым стандартам - комментарий

Фото из архива
Фото из архива

К появлению COVID-19 в Беларуси готовились. В первую очередь - в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии (РНПЦЭМ), национальном центре инфекционных болезней. О том, как разрабатывались уникальные стратегия и тактика технологий распознавания вируса, как действует система диагностики в стране, БЕЛТА рассказала заместитель директора по научной работе РНПЦЭМ Алина Дронина.

Начали с "COVID-19-скрин"

Ученые и медики не были застигнуты врасплох. Мир, и мы в том числе, были в курсе событий с самого начала. Обратите внимание на хронологию событий. 1 января поступает сообщение о первых 27 заболевших в Ухани. 3 января Всемирная организация здравоохранения информирует, что это "вирусная пневмония неизвестной этиологии". С этого же дня Минздрав Беларуси начинает оперативно отслеживать ситуацию. 8 января китайские ученые уточняют, что возбудитель заболевания - новый штамм коронавируса. Учитывая опыт предыдущих пандемий, мы уже знали, что это реальная угроза для нас. Благодаря оперативной работе китайских ученых и открытой информации о геноме нового коронавируса мировое сообщество получило возможность оперативно разработать диагностические препараты и искать возможные лекарственные средства. Диагностика вируса для белорусов была, что называется, делом техники. Ведь в распоряжении РНПЦЭМ есть отечественная универсальная технология создания наборов для выявления возбудителей, в том числе новых, которые ранее в стране не встречались, - особо опасных вирусных инфекций. Она использовалась и при разворачивании в стране диагностических исследований новой коронавирусной инфекции.

Как только специалисты ВОЗ опубликовали протокол определения вируса SARS-CoV-2 и рекомендации для лабораторий, научные сотрудники РНПЦЭМ в кратчайшие сроки по собственной инициативе разработали экспериментальный препарат "COVID-19-скрин" - набор реагентов для выявления коронавируса. Так был получен первый диагностический тест в Республике Беларусь. Это стало важным шагом в обеспечении готовности страны к проведению оперативных лабораторных исследований по выявлению нового коронавируса. Получив разрешение Минздрава, его сразу запустили в производство. Лаборатории центра одна за другой стали подключаться к обследованию заболевших. Выпуск первых комплектов реагентов и первые диагностические исследования были организованы на базе лаборатории гриппа и гриппоподобных заболеваний. Уже с 23 января началось тестирование биологического материала на COVID-19.

В режиме реального времени

С 30 января процесс диагностики перешел в круглосуточный режим. Тестирование новой коронавирусной инфекции в РНПЦЭМ на наборе реагентов для ПЦР-диагностики SARS-CoV-2 собственного производства успешно прошло внешнюю оценку качества в Институте имени Роберта Коха (Германия). Более того, расшифрованные нуклеотидные последовательности изолятов вирусов SARS-CoV-2, выделенных в Беларуси, помещены в международную базу данных, что сделало их доступными для мирового сообщества. По мере увеличения количества лиц, которым назначались обследования, к работе подключились лаборатории биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов, диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций, биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций и инновационная лаборатория. Тем не менее наибольшее их количество выполнялось в Национальном центре по гриппу, работающем на базе лаборатории гриппа и гриппоподобных заболеваний. Весной только РНПЦЭМ выполнял исследования материала, поступавшего из всех организаций здравоохранения республики.

Все - в электронной картотеке

Позднее по решению Минздрава в график тестирования COVID-19 дополнительно были включены 11 лабораторий страны. Когда к диагностике стали подключаться лаборатории в областях, РНПЦЭМ стал проводить исследования для учреждений Минской области, республиканских научно-практических центров и Минского городского ЦГЭ. Осенью, ближе к октябрю, в графике лабораторного тестирования на COVID-19 стали работать 58 лабораторий страны. Всего РНПЦЭМ на 12 ноября выполнил 120 466 исследований образцов биоматериала на наличие коронавируса методом ПЦР в режиме реального времени.

Учитывая большой поток биоматериала, РНПЦЭМ для учета и регистрации биопроб создал кол-центр. Это дало возможность унифицировать учет направлений на исследование на коронавирус SARS-CoV-2, создать базу данных пациентов РНПЦЭМ, автоматизировать и соответственно ускорить выдачу результатов анализов. Затем центр создал и включил в Государственный регистр информационных ресурсов "Базу данных пациентов, обследованных на содержание генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в режиме реального времени в Республике Беларусь". Информация о каждом обследованном находит свое место в электронной картотеке, она доступна специалистам и используется для дальнейших научных исследований.

Ключ к идентификации и масштабированию

В мире в качестве золотого стандарта лабораторной диагностики COVID-19 был признан основной метод - ПЦР, направленный на выявление РНК ее возбудителя - коронавируса SARS-CoV-2. Чтобы изучить иммунную реакцию человека на новый вирус, был запущен и второй тип диагностики, позволяющий обнаружить наличие антител (IgM, IgG, IgA) к возбудителю в сыворотке крови. Он помогает установить, на каких сроках заболевания в крови заболевших появляются разные типы антител, сколько времени они сохраняются, зависит ли количество и динамика выработки от клинической формы и степени тяжести заболевания. Исследование гуморального иммунитета позволяет определить масштаб распространения COVID-19 среди людей, которые не обращались за медицинской помощью, а также лиц, которые не были выявлены в связи с отсутствием или слабой выраженностью симптомов, установить факт контакта с возбудителем COVID-19. Метод также незаменим при тестировании донорской крови и плазмы переболевших, которая будет использована для лечения болезни, протекающей в тяжелой форме.

Всего в РНПЦЭМ используется восемь наборов реагентов по выявлению коронавирусной инфекции, изготовленных на основе отечественных разработок, в основе которых достижения генной инженерии. Наборы прошли клинические испытания и получили разрешения Минздрава на производство и применение. Они поставляются в учреждения здравоохранения страны, экспортируются и используются для оказания медицинских услуг населению. То есть наработки ученых РНПЦЭМ по обеспечению диагностических исследований населения на COVID-19 максимально масштабированы. В стране организована современная национальная система диагностики населения, соответствующая мировому уровню.

Уезжающим за границу и не только

Исследования в центре (кстати, доступные по цене) проводятся с июня 2020 года для физических лиц, а также предприятий различных форм собственности. За это время в центр обратились более 8 тыс. человек. РНПЦЭМ - одно из шести учреждений Минска, которым Минздрав разрешил выполнение исследований по диагностике COVID-19 с выдачей сертификатов лицам, выезжающим за границу. Все этапы лабораторных исследований автоматизированы, выполняется штрихкодирование первичных проб пациентов.

Пандемия коронавируса в 2020 году поставила под угрозу большое число человеческих жизней и парализовала экономическую и социальную активность всех стран. Поиск способов предотвращения и снижения негативных последствий от коварной инфекции - приоритетное направление научных исследований. Наша задача - разработка новых и усовершенствование применяемых технологий и методик диагностики актуальных для страны инфекционных заболеваний, с чем мы успешно справляемся.

Тамара Маркина,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Баку
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 98 318 пациентов с COVID-19
Фото из архива Научная конференция по экологическим проблемам пройдет в БГУ
Фото из архива Китайская корпорация "Цзуншэнь" обсуждает с Беларусью реализацию проектов в "Великом камне"
Андрей Савиных. Фото из архива Как повышается благосостояние общества? - комментарий
Фото из архива Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 19 ноября из-за сильного ветра
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: нужно уловить момент оживления мирового производства и использовать сложившуюся конъюнктуру
Правительство утвердило перечень градостроительных проектов на разработку в 2021 году
В Беларуси выздоровели и выписаны 98 318 пациентов с COVID-19
А теперь – "Вальс"! В комплексе Minsk World приемка нового дома и лучшие условия на недвижимость весь ноябрь!
Топ-новости
"Минск в кладбище превращать нельзя" - Лукашенко поручил навести порядок в столице
Диагностируем коронавирус по мировым стандартам - комментарий
Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2021 год
Кинопроект "Янка Купала" отмечен призом на международном фестивале в Москве
Василиса Марзалюк: белорусские атлеты хотят спокойно готовиться к важным стартам
Барсуков рассказал о восстановлении водоснабжения в Новой Боровой
БГУ представит более 20 разработок на виртуальной выставке научно-технических достижений Беларуси
Продолжается проверка по факту смерти Романа Бондаренко - Генпрокуратура
Государство заинтересовано в наличии малого бизнеса по переработке древесины - Дрожжа
БЖД назначила более 70 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники
Нацбанк определил системно значимые банки на 2021 год
Учения по ликвидации условного разлива нефти провели на магистрали Унеча-Полоцк
Китайская корпорация "Цзуншэнь" обсуждает с Беларусью реализацию проектов в "Великом камне"
Как повышается благосостояние общества? - комментарий
Совмин уточнил список должностных лиц - представителей государства в органах управления ОАО
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.