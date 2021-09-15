Диалог культур и религий состоится 16 сентября в БГУ

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие "Диалог культур и религий как основа народного единства" состоится 16 сентября в БГУ. Пройдет оно на базе храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Масштабное событие приурочено к государственному празднику - Дню народного единства, который отмечается 17 сентября, и направлено на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, национальное единение, познание культурно-религиозного наследия.

К участию приглашены руководство, преподаватели и студенты БГУ, представители православной, католической, иудейской и мусульманской конфессий.

Откроется программа совместным молебном за мир и единство в Беларуси, который проведет протоиерей, старший священник прихода храма в честь Всех Святых Алексий Васин. Продолжится мероприятие заседанием круглого стола "Сохранение исторической памяти в традиционных конфессиях Республики Беларусь". Участники обсудят опыт мемориализации исторического прошлого, значимость исторических событий в религиозном воспитании молодежи, взаимодействие религии, науки и образования на современном этапе.

Также в этот день состоится возложение цветов в крипте храма, где захоронены останки трех неизвестных солдат, павших в сражениях Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Данное мероприятие является одним из цикла проекта "Диалог культур и религий", который проходит в БГУ с марта текущего года под эгидой объявленного в Беларуси Года народного единства и организуется историческим факультетом БГУ. В рамках инициативы студенты и преподаватели БГУ знакомятся с традициями разных религий, участвуют в тематических дискуссиях, посещают храмы ведущих конфессий в Минске.-0-