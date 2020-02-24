Дикун: господдержка студотрядовского движения способствует его развитию

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная поддержка студотрядовского движения способствует его развитию. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун.

"Студенческие отряды - одно из самых популярных направлений деятельности БРСМ, которое имеет глубокие корни и надежный фундамент, заложенный нашими предшественниками еще во времена комсомола. С каждым годом студотрядовское движение набирает обороты, объединяя десятки тысяч юношей и девушек со всей страны. Вместе с тем время требует постоянного мониторинга развития этого направления и совершенствования нормативно-правовой базы, которая его регламентирует", - сказал Олег Дикун.

Второй секретарь ЦК БРСМ отметил, что восстановление и дальнейшее развитие в современном формате движения студенческих отрядов происходит под личным патронатом главы государства. "Как не единожды подчеркивал Президент, студотряды - это не только хорошая школа для молодежи, но и серьезный кадровый резерв, в них формируются будущие управленцы, руководители предприятий и организаций, - сказал он. - И новый указ №58 об организации деятельности студенческих отрядов в очередной раз это подтверждает и призван уточнить некоторые нормы".

Документ значительно упрощает процедуру согласования студенческих отрядов и расширяет полномочия местной вертикали. "Безусловно, такое решение позволит удовлетворить запросы наибольшего количества работодателей, особенно в летний период. А для нас - это возможность сформировать наибольшее число отрядов и, самое главное, предоставить работу для большего количества ребят. Кроме того, данный нормативно-правовой акт официально закрепляет возможность прохождения в студенческом отряде учебной и производственной практики по специальности, получаемой студентом. Для нас также важно, что указом отрегулирован механизм перераспределения союзом молодежи в регионы денежных средств, получаемых от принимающих организаций на развитие деятельности студенческих отрядов", - уточнил Олег Дикун.-0-