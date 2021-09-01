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01 сентября 2021, 16:57

Дипломат: санкции ЕС и авиаэмбарго в отношении Беларуси противоречат международному праву

Фото из архива
Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции Евросоюза и авиаэмбарго в отношении Беларуси противоречат международному праву. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Беларуси в ОБСЕ Андрей Лозовик сегодня на второй рабочей сессии ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ). Дипломат ответил на упоминание литовской стороной Беларуси в контексте транснациональных угроз, сообщает БЕЛТА.

"Международному праву и обязательствам ОБСЕ противоречит введение Европейским союзом санкций, включая секторальные экономические и авиаэмбарго, в отношении Беларуси", - подчеркнул он.

По словам Андрея Лозовика, значительное влияние на ситуацию оказывает сворачивание Евросоюзом проектов трансграничного сотрудничества по пограничным вопросам, международной технической помощи, что снижает возможности белорусской стороны физически остановить поток бегущих от войны и голода в своих странах людей. "Мы неоднократно обращались в Еврокомиссию с предложениями о проведении соответствующих консультаций, однако эти обращения пока остаются без ответа, - заявил дипломат. - Можно сколько угодно выдумывать гибридные небылицы, но граница должна быть линией сотрудничества, и любые вопросы на ней успешно решаются только путем взаимоуважительного диалога".

Андрей Лозовик обратил внимание, что серьезным вызовом для общей безопасности остается рост наркотрафика, и над этой проблемой также необходимо работать сообща.

"Еще раз считаем нужным отметить, что рассматриваемый процесс представляет собой постоянный общий вызов для государств - участников ОБСЕ. Ему можно противостоять только совместными усилиями, а не строительством заборов и углублением "разделительных линий" на пространстве Организации: введением санкций, закрытием неба и так далее. Мы всегда были и будем надежным партнером по самым разным направлениям сотрудничества, но не в ущерб белорусским национальным интересам. Такой подход требует встречных конструктивных шагов", - подчеркнул белорусский дипломат.

По его словам, у белорусской стороны в целом складывается впечатление, что своими постоянными вбросами и настойчивыми попытками переложить всю вину на Беларусь литовская сторона просто пытается закамуфлировать свое нежелание принимать мигрантов и соблюдать их права.-0-

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