Диппредставительства Беларуси присоединились к траурной акции в Китае

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Китайской Народной Республике 4 апреля день национального траура по жертвам эпидемии коронавируса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказали в посольстве Беларуси в Китае.

По всей стране приспущены флаги, отменены развлекательные общественные мероприятия. Дипломатические представительства Беларуси в КНР - посольство в Пекине, генеральные консульства в Шанхае и Гуанчжоу - присоединились к траурной акции, приспустили государственные флаги и почтили память жертв трехминутным молчанием.-0-

Фото посольства Беларуси в Китае.