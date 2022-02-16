Директор лидского музея о проекте "Передай добро по кругу" и духовном наследии страны в Конституции

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важным пунктом обновленной Конституции Республики Беларусь является сохранение историко-культурного наследия нашей страны. Такую точку зрения в общении с корреспондентом БЕЛТА выразила директор Лидского историко-художественного музея Ольга Пилипчук. Она рассказала о проекте "Передай добро по кругу", за который сотрудники музея получили награду от министра культуры Республики Беларусь.

"Проект "Передай добро по кругу" Лидского историко-художественного музея включает в себя целый цикл мероприятий, выставок и встреч. Основная функция нашей музейной деятельности - сохранение, пополнение и популяризация музейных ценностей. Наша деятельность предполагает развитие различных проектов, которые обращают внимание на художественные способности людей с инвалидностью. Мы даем возможность творческим людям продемонстрировать свои работы на базе литературного Дома Валентина Тавлая. Там проходят встречи с одаренными художниками и литераторами, которые в связи с некоторыми особенностями физического развития могут бояться демонстрировать и популяризировать свои работы. У нас уже прошло несколько выставок художественного и литературного направления, где люди с ограниченными возможностями презентовали свои работы, рассказывали о своем творчестве, о том, как они к нему пришли. Таким образом, они самовыражаются и дают понять, что не стоит бояться проявлять и показывать себя. Все наши проекты были анонсированы в СМИ, что дало необходимую информационную поддержку", - сообщила Ольга Пилипчук.

Деятельность Лидского историко-художественного музея осуществляется во многих направлениях. Директор учреждения рассказала, что в музее у посетителей есть уникальная возможность потрогать некоторые экспонаты. Это способствует развитию мелкой моторики у людей с ограниченными возможностями.

"Параллельно мы проводим закупки музейных предметов - например, картин, написанных шрифтом Брайля. У нас очень большой поток туристов. За прошлый год наше учреждение посетили более 70 тыс. человек. Я думаю, что это, так или иначе, находит отклик у наших сограждан. Кроме того, мы развенчиваем стереотип о том, что музей - это учреждение, в котором ничего нельзя трогать руками. Мы отдельно работаем с открытым фондом, где у посетителей есть возможность тактильно ощутить наши музейные экспонаты. Тактильность очень важна для людей с ограниченными возможностями, ведь она развивает мелкую моторику рук. Мы оборудуем наши учреждения, чтобы люди с ограничениями тоже могли их беспрепятственно посещать", - отметила директор музея.

Организаторы проекта "Передай добро по кругу" ставили перед собой задачу популяризировать творческие работы людей с ограниченными возможностями. Ольга Пилипчук считает, что это позволяет им поддерживать контакт с обществом и обрести веру в свои возможности.

"Мы хотели привлечь внимание к таким людям, дать понять им и окружающим, что они тоже многое умеют, что им есть чем поделиться с обществом. Это помогает поднять уровень самооценки и научиться лучше контактировать с людьми. То, что они ограничены в физических возможностях, вовсе не означает, что они ограничены в творческих способностях. Среди таких людей есть много талантливых личностей. Но это не значит, что мы проводим наши мероприятия лишь для ограниченного круга лиц. Наши выставочные проекты работают для всех посетителей. Мы хотим показать, что в каждом человеке есть творческий потенциал, который порой остается незамеченным", - подчеркнула директор музея.

По ее словам, сотрудники Лидского историко-художественного музея были рады одержать победу в конкурсе патриотических проектов. Ольга Пилипчук объяснила это социальной ориентацией и особой значимостью проекта "Передай добро по кругу".

"Что касается конкурса патриотических проектов, то мы участвовали во всех трех номинациях. Конечно же, мы надеялись, что хотя бы в одной из них удастся завоевать награду. Мы понимаем, почему наш проект одержал победу в номинации "Лучший интерактивный музейный проект патриотической тематики в разделе инклюзивных (социализированных) проектов". Он действительно социально ориентированный и значимый. Проблемам людей с ограниченными возможностями в нашем государстве уделяется повышенное внимание, и мы считаем, что это направление нужно развивать во всех учреждениях. Из всех трех наших проектов "Передай добро по кругу" является наиболее общественно значимым", - заключила Ольга Пилипчук.

Кроме того, она высказалась и о предстоящем республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Основной закон белорусского государства. Ольга Пилипчук считает особенно важным то внимание, которое уделяется сохранению исторического и культурного наследия Беларуси.

"Для нас, сотрудников музея, особое значение в Конституции Республики Беларусь имеют статьи о культуре и сохранении историко-культурных и духовных ценностей нашего народа. Это то, что мы пропагандируем. Здорово, что такие пункты прописываются в Основном законе нашего государства. Они позволяют задуматься о важности сохранения наших исторических и культурных ценностей не только сотрудников специализированных учреждений, но и всех жителей Беларуси", - добавила директор Лидского историко-художественного музея.-0-