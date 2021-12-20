20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для беженцев в ТЛЦ создан достаточный запас продовольствия и необходимых вещей. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского общества Красного Креста Игорь Трусов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 43-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 600 человек, немалая часть из которых женщины и дети. Белорусская сторона продолжает обеспечивать беженцев всем необходимым.

"Работа эта ведется ежедневно и в штатном режиме. Всего для этого хватает. Порядок отработан: на завтрак - чай и сладкое, на обед - горячее питание и выдача продуктовых наборов на вечер. На складах создан достаточный запас продовольствия. При необходимости он будет пополняться", - рассказал Игорь Трусов.

Также продолжается работа по индивидуальным обращениям беженцев. По запросу им выдаются теплые вещи и обувь, средства гигиены, бутылочки для питания малышей, детские смеси.

Также продолжают дежурить в ТЛЦ медики. Сегодня вновь организована работа полевой бани.-0-