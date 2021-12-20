Беженец в ТЛЦ: домой мы не вернемся, там очень опасно для жизни

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы не желают возвращаться на родину из-за опасений за свою жизнь. Об этом сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА один из беженцев.

Сегодня идет 43-й день для беженцев на границе. Они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре. Всего здесь около 600 человек, немалая часть из которых женщины и дети. Белорусская сторона продолжает обеспечивать беженцев всем необходимым.

"Здесь остались те, кто не хочет возвращаться домой. Почему? Мы попросту опасаемся за свои жизни. На родине опасно, убивают людей, работы нет, возможностей учиться тоже", - признается молодой человек.

Он надеется, что все же попадет в Германию. У него там брат, который готов помочь с работой, жильем. "И людей, которые хотят воссоединиться с семьями, здесь немало", - говорит беженец.-0-