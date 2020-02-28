Для лечения детей с сахарным диабетом планируют закупить 250 инсулиновых помп

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для лечения детей с сахарным диабетом планируют увеличить закупку инсулиновых помп с расходными материалами. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Беларуси Анжелика Солнцева.

"По программе "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларуси" на 2016-2020 годы в минувшем году были закуплены и поставлены в учреждения здравоохранения областного уровня 50 комплектов инсулиновых помп с расходными материалами для лечения детей с сахарным диабетом. В этом году планируется закупка еще 250 инсулиновых помп с расходными материалами", - сказала Анжелика Солнцева.

/Будет дополнено/.

Во время пресс-конференции

Фото Оксаны Манчук

Более 3 тыс. детей и их родителей прошли в 2019 году обучение в "Школах диабета" "Сейчас в областных центрах и на республиканском уровне функционируют 22 детские амбулаторные и стационарные "Школы диабета". Ежегодно в них по унифицированной программе обучаются дети и их родители. В 2019 году обучение прошли более 3 тыс. детей и их родителей", - сказала Анжелика Сонцева.

Эндокринная патология выявлена почти у 1 млн белорусов По итогам прошлого года эндокринная патология зарегистрирована почти у 1 млн жителей Беларуси. По сути, это практически 10% всего населения Беларуси. В 370 тыс. случаях выявляется сахарный диабет, причем 335 тыс. приходится на диабет второго типа.

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке