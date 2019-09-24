Для лечения пациентов с мерцательной аритмией во 2-й больнице Минска планируют применять криоабляцию

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЗ "2-я городская клиническая больница" Минска планирует закупить новое оборудование для лечения мерцательной аритмии с помощью криоабляции, сообщил журналистам главный врач учреждения Сергей Прусевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"С прошлого года у нас открыто отделение сложных нарушений ритма, и мы начали осваивать эндоваскулярную аритмологию. Буквально на днях выполнена радиочастотная абляция при желудочковой тахикардии. Это довольно сложная операция, она прошла успешно. В перспективе на этот год или начало следующего планируется закупка оборудования для проведения криоабляции. Эта методика также у нас будет осваиваться", - сказал Сергей Прусевич.

Как пояснил заведующий ангиографическим кабинетом №2 больницы Денис Пилант, в целом абляция предполагает прижигание очага аритмии. Обычно это делается с использованием радиочастотной энергии. Через проколы на бедре в вены, а по ним в сердце вводятся специальные катетеры-электроды диаметром около 2-3 мм, которые прижигают источник аритмии. В результате этих манипуляций нарушение ритма может полностью исчезнуть.

При разных видах аритмий применяются различные методики. Систему криоабляции, то есть воздействия на источник заболевания с помощью низкой температуры, планируется закупить для оперативного лечения фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). "В наших условиях методика криоабляции более удобна и безопасна. Подход к операции индивидуальный, не каждый случай мерцательной аритмии подойдет для этой процедуры. Если пациент с постоянной или длительно существующей формами, технология не принесет пользы, аритмия будет повторяться. Поэтому важно определить группу пациентов, для которых криоабляция будет максимально эффективна", - отметил заведующий кабинетом.

2-я городская клиническая больница - старейшее лечебное заведение Минска - в этом году празднует свое 220-летие. Учреждение за последние годы достигло серьезных успехов. В частности, широко развивается малоинвазивная лапароскопическая хирургия, в том числе на толстой кишке.

На базе больницы функционируют городские кардиологический и колопроктологический центры. Работает консультативная поликлиника. За январь-август этого года выполнено почти 7 тыс. операций, пролечено более 15 тыс. пациентов. В приемное отделение ежедневно обращаются от 100 до 120 человек.

В больнице работают более 1 тыс. человек, в том числе 264 врача и более 400 работников со средним медицинским образованием. Почти 90% врачей имеют квалификационные категории, а среди медсестер - около 70%. По словам Сергея Прусевича, за последние несколько лет в больницу пришло значительное количество молодых специалистов, в ближайшее годы они также получат категории, и этот процент увеличится.-0-