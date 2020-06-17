Для народов стран СНГ память о Великой Отечественной войне поистине священна - Гуминский

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для народов стран СНГ память о Великой Отечественной войне поистине священна. Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский на открытии выставки "Наша общая Победа" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка посвящена вкладу стран Содружества в разгром фашистско-германских войск и освобождение Европы. "Для народов стран Содружества память о минувшей войне поистине священна. С первых дней войны люди разных наций и народностей сплотились в борьбе с фашизмом. У всех была одна цель - остановить врага. Мужество и стойкость наших народов стали главной силой, сокрушившей нацизм, который нес человечеству смерть и порабощение", - подчеркнул Виктор Гуминский.

Он выразил уверенность, что выставка станет не только напоминанием о героическом прошлом постсоветских стран, но и послужит распространению объективной информации о событиях Великой Отечественной войны, сохранению связанного с ними исторического наследия. "Она явится достойным, правдивым ответом попыткам девальвировать роль наших народов в общей Победе и фальсификации итогов минувшей войны", - отметил первый заместитель председателя Исполкома СНГ.

Виктор Гуминский обратил внимание, что 2020-й объявлен в Содружестве Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Потому что великое наследие Победы - это не просто общая память и общая история. Эти память и история омыты кровью и завоеваны ценой миллионов жизней лучших сыновей и дочерей всех без исключения народов СНГ. Наша задача, задача нынешнего поколения - не только сохранить этот огромный моральный ресурс, но и на деле обеспечить дальнейшее укрепление дружбы наших стран и народов", - убежден он.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас в свою очередь напомнил, что в преамбуле устава ООН говорится о решимости народов объединенных наций избавить грядущие поколения от бедствий войны. Сохранение живой памяти о ней призвано способствовать тому, чтобы "эта решимость никогда не иссякала, придавала силы при любых обстоятельствах, ситуациях, испытаниях искать пути мирного урегулирования конфликтов", считает он.

Выставка "Наша общая Победа" рассказывает о вкладе всех стран СНГ в Великую Победу: об участии народов Содружества в битвах за Москву и Сталинград, на Курской дуге, в белорусской наступательной операции "Багратион" и Берлинской операции. На ней представлены также материалы о партизанском движении, жизни советского тыла, развитии печати.

С инициативой организовать выставку выступил Совет постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект был подготовлен при содействии музея истории Великой Отечественной войны и мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". В церемонии открытия приняли участие постпреды стран СНГ, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, руководство Исполкома СНГ, МИД, Министерства культуры Беларуси.-0-