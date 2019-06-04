Для отдыхающих у водоемов Беларуси оборудовано почти 500 автостоянок

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке к летнему сезону оснащению мест массового отдыха автостоянками уделяется особое внимание наряду с благоустройством пляжей. Об этом сообщила журналистам главный специалист отдела использования и охраны водных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Лилия Бода, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году места массового отдыха на водных объектах оснащены 490 стоянками для автотранспорта. При подготовке к купальному сезону проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок, оборудовано более 3,5 тыс. контейнеров и урн для отходов (в том числе для раздельного сбора мусора), установлены шлагбаумы и запрещающие знаки для предотвращения несанкционированного подъезда к воде", - рассказала Лилия Бода.

По местам массового отдыха еженедельно будут проводиться совместные рейды представителями Минприроды, МВД, Минздрава и Минлесхоза. Несмотря на то, что в местах массового отдыха появляются новые места для парковки автомобилей, основным нарушением природоохранного законодательства остается несанкционированная стоянка транспорта в прибрежной полосе. Представитель Минприроды напомнила, что на территории, прилегающей к водному объекту, стоянка механических транспортных средств не допускается ближе чем на 30 м по горизонтали от береговой линии.

В этом сезоне в Беларуси утверждены 533 зоны массового отдыха, прилегающие к водным объектам. В том числе в Брестской области - 99, Витебской - 92, Гомельской - 49, Гродненской - 43, Минской - 132, Могилевской области - 98, в Минске - 20.

Лилия Бода обратила внимание, что для формирования экологической культуры и повышения творческой инициативы с 1 мая по 31 августа Минприроды проводит традиционный конкурс на лучшее обустройство и содержание мест массового отдыха в границах водоохранных зон. Владельцы закрытых и платных объектов в соревновании участвовать не могут. Победители будут награждены дипломами и денежными призами. При этом полученное материальное поощрение может быть направлено только на последующее обустройство зон отдыха. В прошлом году из 8 объектов для отдыхающих лучшей была признана зона на озере Белое Поставского района. По словам специалиста, именно Витебская область наиболее активна в мероприятиях по благоустройству территорий у водоемов.-0-