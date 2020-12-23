Для школьников издано 52 учебных пособия в 2020 году

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году издано 52 учебных пособия для учащихся учреждений общего среднего образования. Об этом журналистам рассказала заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совместно с ведущими издательскими и полиграфическими предприятиями Национальный институт образования выпускает учебную литературу для учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, а также для учреждений дополнительного образования, - рассказала Людмила Романовская. - В 2020 году в результате совместных усилий издано 52 учебных пособия для учащихся учреждений общего среднего образования. Из них 17 подготовлены для школьников десятых классов. Их отличительная особенность в том, что они предоставляют возможность осваивать предметы на повышенном уровне. С этой целью к каждому из них разработаны электронные приложения, которые размещены на специальном ресурсе profil.adu.by".

Новинкой этого года стала разработка ресурса lingvo.adu.by, на котором размещены электронные приложения к учебным пособиям по иностранным языкам. "Ранее они были на электронных оптических дисках, а теперь с помощью специальных ссылок, размещенных в учебных пособиях, можно очень быстро перейти к образовательному контенту, который дополняет основной материал. Это аудиозаписи, начитанные носителями языка, фонетические упражнения, иллюстрации, интерактивные задания. В вопросах создания учебных пособий по иностранным языкам и электронных приложений к ним предприятие плодотворно сотрудничает на протяжении ряда лет с издательством "Вышэйшая школа", - отметила замдиректора.

По словам Людмилы Романовской, в этом году реализованы совместные проекты с издательством "Адукацыя і выхаванне". Так, вышли в обновленной концепции подарочные издания "Беларусь - наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі першакласніку" и "Я гражданин Республики Беларусь" (книга вручается каждому 14-летнему гражданину страны). Кроме того, издано методическое пособие "Гордость за Беларусь". "Благодаря общим усилиям Национального института образования, издательств "Народная асвета", "Адукацыя і выхаванне", Полиграфкомбината им.Я.Коласа в этому году выпущены семь учебных пособий, основанных на рельефно-точечной системе Брайля. Это очень кропотливые, сложные, финансово затратные проекты, но вместе с тем очень нужные для наших детей", - поделилась она.

К 2021-2022 учебному году запланировано издать 40 учебников, из них 12 будут рассчитаны на 11-классников и снабжены электронными приложениями для освоения учебных предметов на повышенном уровне. Запланирован также выпуск на рельефно-точечном шрифте учебных изданий, которые будут дополнены электронным приложением в DAISY-формате. Помимо этого, будет выпущен новый букварь на белорусском языке для школьников первого класса от Ольги Свириденко и Ольги Тириновой.-0-