9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для занесения на Республиканскую доску Почета предложено 59 кандидатур, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего по итогам конкурсного отбора для занесения на Республиканскую доску Почета предложено 59 кандидатур за достижение в 2018 году высоких результатов в социально-экономическом развитии. Все кандидатуры выдвинуты на основании соответствующих коллегиальных решений и прошли своеобразное сито отбора в соответствующих министерствах и ведомствах", - отметил Сергей Румас.

Например, среди регионов победителями предлагается признать Минск, Гродненскую и Минскую области. Впервые с учетом дополнительно введенной номинации для занесения на Республиканскую доску Почета претендуют две организации из сферы социального обслуживания.

В этом году итоги соревнования подводятся по новому положению. Одно из основных нововведений - новая дата официального открытия обновленной Республиканской доски Почета. Вместо ее открытия в канун Дня Независимости соответствующее мероприятие будет приурочено к празднику труда - 1 мая.

По оценке премьер-министра, новый порядок конкурсного отбора будет способствовать ежегодному расширению состава номинантов. По аналогии с национальным конкурсом "Предприниматель года" в положении введено дополнительное условие - организации, занесенные на Республиканскую доску Почета в течение двух лет подряд, не могут выступать в качестве участников конкурсного отбора в очередном году.

Проект указа "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2018 год" согласован всеми заинтересованными.-0-