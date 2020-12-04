Дмитрий Жук: вероятность отключения белорусских банков от SWIFT близка к нулю

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вероятность отключения белорусских банков от финансовой системы SWIFT близка к нулю. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Вероятность отключения этой системы международных расчетов близка или близится к нулю. Во-первых, отключаются не страны, а конкретные банки. Даже после резолюции Европарламента, который призывал это сделать, никто к этому не торопился. Прецеденты, да, были. Но в любом случае эта система не бесплатна, за нее платят деньги. И отключение кого-то от нее - это потеря дохода", - заметил Дмитрий Жук.

По его мнению, людей, которые призывают к отключению Беларуси от SWIFT, называть оппозиционерами нельзя. "Оппозиционеры - за свою страну, за народ. А это наемники", - заявил главред.

Как сообщалось ранее, в Национальном банке Беларуси не видят причин для пересмотра формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT. Нацбанк не считает высокой вероятность реализации данного риска, заявили в его пресс-службе.

Там обратили внимание: некоторые страны используют SWIFT для передачи финансовых сообщений как для трансграничных платежей, так и для внутренних. В то же время в Беларуси с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации Нацбанка (СПФИ). Она обеспечивает передачу финансовых сообщений, основными из которых являются платежные документы в белорусских рублях. Аналогичная система есть и в России - Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Все платежи юрлиц (включая начисление заработных плат, пенсий) на территории Беларуси обеспечиваются либо внутри одного банка, если плательщик и получатель платежа являются клиентами этого банка, либо с использованием автоматизированной системы межбанковских расчетов Нацбанка, одной из основных систем которой является СПФИ. "Это значит, что платежи юридических лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT", - пояснили в Нацбанке.

Что касается работы системы безналичных расчетов по розничным платежам (а это все карточные системы и системы расчетов с использованием электронных денег, проведение платежей с их использованием, переводы денежных средств между физическими лицами, оплата товаров (работ, услуг), в том числе онлайн), то работа этих систем не связана со SWIFT и они будут функционировать в штатном режиме даже при возникновении тех или иных проблем во взаимодействии белорусских банков с системой SWIFT, разъяснили в Нацбанке. Это касается и банковских платежных карточек, выпущенных к счетам, валюта которых отлична от белорусского рубля.-0-