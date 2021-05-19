Дни Израиля пройдут 20 и 21 мая в БГУ

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Израиля впервые состоятся 20 и 21 мая в БГУ. Направлены они на укрепление двустороннего сотрудничества и знакомство молодежи с ценностями, уникальной культурой, традициями Израиля и еврейского народа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В церемонии открытия примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля Алекс Гольдман-Шайман и руководство БГУ. Кроме того, высокий гость выступит с лекцией для студентов "Израиль и геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, внешняя политика Израиля, отношения Израиля и Беларуси".

Площадкой для мероприятия станет факультет международных отношений. Программа включает ряд образовательных и просветительских акций. В первый день, 20 мая, все желающие смогут сфотографироваться на фоне пейзажей Израиля, ознакомиться с выставками книг израильских авторов, ставшими лауреатами Нобелевской премии. Запланированы мастер-класс "Первое слово на иврите", виртуальная экскурсия с использованием 3D-технологий по достопримечательностям Иерусалима. Завершится первый день показом документального фильма режиссера Идо Хаара "Встречайте Принцессу Шоу".

Знакомство со Святой землей продолжится 21 мая онлайн-лекцией "Израиль и Ближний Восток: возможности и вызовы" израильского дипломата, профессора Хаима Корена. Также в этот день первый секретарь посольства Израиля Екатерина Литвак расскажет о детективной истории создания гимна Израиля "Атиква". О неопубликованном ранее интервью первого израильского премьер-министра Бен-Гуриона можно узнать в рамках просмотра документального фильма Ярива Мозера.

БГУ ведет сотрудничество с Израилем в рамках организации совместной подготовки обучающихся. В настоящее время аспиранты физического факультета БГУ обучаются в Университете имени Бен-Гуриона в Негеве.-0-