До +12°С ожидается в Беларуси 18 ноября

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси в понедельник, 18 ноября, преимущественно без осадков, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В предстоящие сутки, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер ожидается юго-восточный 4-9 м/с, днем порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, в западных районах прогреется до 8-9 градусов. Днем прогнозируется плюс 4 по востоку страны, в юго-западных районах ожидается до 12 градусов тепла.-0-