До -6°С будет в Беларуси 15 декабря

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно, местами небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 15 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит нуль - минус 6 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4136 BYN
|2.402 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1204 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2021 BYN
|3.188 BYN
|3.2 BYN