До -6°С будет в Беларуси 15 декабря

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно, местами небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 15 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит нуль - минус 6 градусов.-0-

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