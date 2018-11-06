До +13°С ожидается в Беларуси 7 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 по востоку до плюс 7 градусов по западу страны. Днем будет 7-13 градусов тепла.-0-
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