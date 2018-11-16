До 13°С мороза по востоку Беларуси ожидается ночью 17 ноября

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов мороза по востоку Беларуси ожидается ночью 17 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ночью будет малооблачно, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит минус 2 - минус 8, по восточной части страны местами 9-13 градусов мороза. Днем прогнозируется от минус 2 до плюс 4.-0-

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