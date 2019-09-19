До +13°С ожидается в Беларуси 20 сентября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов тепла ожидается в Беларуси в пятницу, 20 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки в Беларуси будет преобладать облачная погода. Ночью местами, а утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западный, северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, днем будет от 7 до 13 со знаком плюс.-0-

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