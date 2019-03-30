До +17°С ожидается в Беларуси 31 марта

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 31 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем местами по северу сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 11-17 градусов.-0-

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