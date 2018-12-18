До -18°С ожидается в Беларуси 19 декабря

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов мороза, небольшой снег, слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 19 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, при прояснениях - минус 13-18. Днем будет от минус 2 по западу до минус 11 градусов по востоку страны.-0-
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