До +18°С ожидается в Беларуси в выходные

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Период холодной погоды, наблюдающийся уже почти неделю, значительно подпортил статистику апреля. Если до 23 апреля среднесуточная температура воздуха по Беларуси в основном была на 1-2 градуса выше климатической нормы, то сегодня на преобладающей части территории страны отмечается отрицательная аномалия температуры. Сегодня в Беларусь начала поступать более теплая воздушная масса. При повышенном фоне атмосферного давления плотной облачности не ожидается, поэтому в разгар дня по стране максимумы температуры окажутся в пределах от плюс 11 по северо-востоку до плюс 18 по юго-западу", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 30 апреля, ситуация вновь изменится. Территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Западной Европы на европейскую территорию России. На большей части территории страны пройдут дожди, днем местами прогремят грозы. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный умеренный, в дневные часы порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем будет от плюс 13 по северу до 20 градусов тепла по югу.

В субботу, 1 мая, с севера Польши ожидается распространение области повышенного атмосферного давления, лишь ночью по востоку страны еще сохранится влияние теряющих активность атмосферных фронтов. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7, днем - 10-17 градусов тепла.

В воскресенье, 2 мая, ночью в южных районах, а утром и днем на большей части территории Беларуси скажется влияние атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном, смещающимся с севера Италии на юго-восток Польши. Ночью по югу, утром и днем на большей части территории страны ожидаются дожди. В дневные часы в южных районах местами прогремят грозы. Ветер прогнозируется восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 1 по северу до плюс 7 по югу. Днем будет 9-16 градусов тепла, в южных районах - до плюс 18.

Следующая неделя начнется с дождливой и ветреной погоды. В понедельник, 3 мая, сохранится влияние южного циклона, смещающегося через Беларусь на Смоленскую область России. Во многих районах страны ожидаются дожди, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов выше нуля, днем - плюс 7-14. По юго-востоку будет немного теплее: ночью - плюс 11-12, днем - 15-17 градусов тепла.

Во вторник, 4 мая, под влиянием неустойчивой воздушной массы, поступающей с юга Балтики, местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные часы в отдельных районах сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем - 6-13 градусов тепла.

В среду, 5 мая, будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем - 9-16 градусов тепла.-0-