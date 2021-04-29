29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди, днем местами грозы. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 4-9 м/с, в дневные часы с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем будет от плюс 13 по северу до 20 градусов тепла по югу.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь