До +19°С будет в Беларуси 8 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла будет в Беларуси 8 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. По юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, местами - 3-6 градусов выше нуля. Днем будет 14-19 градусов выше нуля.-0-

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