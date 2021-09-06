До +19°С ожидается в Беларуси 7 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по юго-востоку до 9 градусов тепла по северо-западу, местами по юго-востоку ожидаются заморозки от нуля до минус 2. Днем будет 14-19 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь