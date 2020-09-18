До +20°С ожидается в Беларуси 19 сентября

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 2-8 градусов, днем будет от 14 до 20 градусов.-0-

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