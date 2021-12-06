До -20°С мороза ожидается в Беларуси в середине недели

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов мороза ожидается в Беларуси в середине недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Декабрь продолжает радовать зимней погодой. Температурный режим приблизился к климатической норме. Истекшей ночью температура воздуха была 2-7 мороза, по северу Витебской области воздух остывал до минус 10. Почти повсеместно установился снежный покров высотой 1-6 см, в северных районах местами - 11-15 см. В ближайшие сутки под влиянием фронтальных разделов снега прибавится", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 7 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах, днем по востоку страны пройдет снег, мокрый снег, в юго-восточных районах - с дождем. Местами возможны налипание мокрого снега, гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в течение суток составит 2-8 градусов мороза, ночью по северо-западу при прояснениях - минус 9-14, в крайних юго-восточных районах - около нуля.

В среду и четверг, 8-9 декабря, атмосферное давление вырастет, усилится влияние холодного скандинавского антициклона, похолодает. Облаков станет меньше, во многих регионах обойдется без осадков. Лишь 8 декабря в ночные часы по юго-востоку страны, где еще скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, возможен кратковременный снег. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северный умеренный. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов мороза, местами - минус 18-20, по югу - минус 6-9. Днем будет 5-11 градусов ниже нуля, местами - минус 12-14. Такой температурный фон окажется в основном на 5-10 градусов ниже климатической нормы.

В пятницу, 10 декабря, погода начнет меняться. Воздушные массы и атмосферные фронты с Западной Европы внесут свои коррективы в температурный режим. Ослабеют морозы, местами даже возможна оттепель в дневные часы. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов мороза, при прояснениях - до минус 14, в южных районах - минус 1-3. Днем будет от минус 4 по северу до плюс 4 по юго-востоку страны.

В предстоящие выходные теплый океанический воздух продолжит формировать погодные условия во многих странах Европы, в том числе и в Беларуси. Интенсивно будет таять снег. В субботу, 11 декабря, будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный, днем с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, по юго-западу - до минус 6, днем - от минус 3 до плюс 3.

В воскресенье, 12 декабря, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут смешанные кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем будет от минус 3 до плюс 4.-0-

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