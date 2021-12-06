6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 7 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник, 7 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах, днем по востоку страны пройдет снег, мокрый снег, в юго-восточных районах с дождем. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит 2-8 градусов мороза, по юго-востоку - от минус 1 до плюс 1, ночью по северо-западу при прояснениях - минус 9-14.-0-
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