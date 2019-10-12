До +21°С ожидается в Беларуси 13 октября

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла прогнозируется в Беларуси в воскресенье, 13 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны временами пройдут дожди. Ветер будет юго-западный, западный порывистый, ночью местами ожидается его усиление, порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, в середине дня воздух прогреется до 13-18 градусов, по югу страны будет плюс 21 градус.-0-

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