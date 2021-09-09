До +26°С ожидается в Беларуси 10 сентября

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается небольшая облачность, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, местами - плюс 4-6. Днем будет 21-26 градусов тепла.-0-

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