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09 сентября 2021, 13:33

Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В середине этой недели холодная с заморозками погода покинула Беларусь и на смену ей с Западной Европы начал поступать теплый воздух. Вчера в разгар дня температура воздуха составила 20-23 градуса тепла, сегодня днем при безоблачном небе максимальная температура воздуха окажется на пару градусов выше, - сказали в Белгидромете. - В предстоящие выходные, 11-12 сентября, влиять на погоду по-прежнему будет область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. В основном будет мало облаков, лишь в воскресенье, когда к северо-западу страны подойдет малоактивный фронт, в этих районах увеличится и уплотнится облачность".

В пятницу, 10 сентября, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, местами - плюс 4-6. Днем будет 21-26 градусов тепла.

В субботу, 11 сентября, будет без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 22-27 градусов тепла.

В воскресенье, 12 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных районах местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 22-27 градусов тепла.

"В начале следующей недели на территории Беларуси ожидается смещение холодного фронтального раздела с Балтийского моря, который много осадков не принесет, а вот тепло начнет медленно отодвигать с территории нашей страны", - прогнозируют синоптики.

В понедельник, 13 сентября, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов будут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, местами до плюс 15. В дневные часы будет 17-23 градуса тепла, только по юго-востоку - на пару градусов теплее.

Во вторник, 14 сентября, местами, а в дневные часы по юго-востоку страны на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.

В середине следующей недели погоду в стране станет формировать тыловая холодная часть циклона с центром над югом Карелии. На Беларусь устремится прохладная воздушная масса с северных широт.

В среду, 15 сентября, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, в северных районах - плюс 3-5. Днем будет 15-22 градуса тепла, по северу - плюс 10-14.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

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